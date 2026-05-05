वडोदरा : प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर वडोदरा प्रशासन अलर्ट, कई समितियों का गठन

वडोदरा शहर के पास नेशनल हाईवे-48 पर वाघोडिया क्रॉसिंग स्थित नव-निर्मित सरदार धाम-3 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम के सुचारु संचालन और समन्वय के लिए प्रशासन द्वारा कई समितियों का गठन किया गया है, जो सरदार धाम ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्य करेंगी।

इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया, एडिशनल पुलिस कमिश्नर नीलेश जाजड़िया, जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा और पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल सहित विभिन्न समितियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

संभावित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री 11 मई को दोपहर में सरदार धाम-3 के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वे परिसर में बने हॉस्टल, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें पूरे गुजरात से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद उनके वापसी मार्ग पर भी भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हरनी झील के पास गडा सर्कल से एयरपोर्ट तक विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस रूट का निरीक्षण म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।

बैठक में सरदार धाम के ट्रस्टी घनश्यामभाई बोरड और रमेशभाई लिंबानी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए आम जनता के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, खानपान और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक सुझाव दिए। इस अवसर पर रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर बी. एस. पटेल, असिस्टेंट कलेक्टर ऐश्वर्या दुबे, एडिशनल कलेक्टर मनीषा ब्रह्मभट्ट, मेहुल पंड्या सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।