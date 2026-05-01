वडोदरा में ग्रामीण रोजगार को मिली रफ्तार, VBGRAMG योजना से 19 लाख से अधिक मैन-डे सृजित

वडोदरा जिले में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल (VBGRAMG) योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत संचालित इस योजना से कुल 19,10,477 मैन-डे का रोजगार सृजित किया गया है।

जिले में इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के साथ-साथ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए कुल 6427.31 लाख रुपये खर्च किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।

आंकड़ों के अनुसार, हाल के वित्तीय वर्षों में खर्च में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1314.39 लाख रुपये, 2022-23 में 1745 लाख रुपये और 2021-22 में 1377 लाख रुपये व्यय किए गए। इससे पहले के वर्षों में भी योजना के तहत प्रभावी खर्च दर्ज किया गया था।

इस योजना के तहत वडोदरा जिले में वन कार्य, सड़क निर्माण और अन्य सार्वजनिक विकास कार्यों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित हुए हैं और समग्र विकास को गति मिली है।