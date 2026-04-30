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वडोदरा : प्रतापनगर–लालकुआं के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

3 मई से शुरू होंगी सेवाएं, वडोदरा मंडल ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया निर्णय

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वडोदरा : प्रतापनगर–लालकुआं के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

 यात्रियों की बढ़ती संख्या और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने प्रतापनगर और लालकुआं के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर संचालित की जाएगी और कुल 18 फेरों तक यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09119/09120 प्रतापनगर–लालकुआं सुपरफास्ट स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09119 प्रतापनगर–लालकुआं स्पेशल प्रत्येक रविवार को शाम 17:00 बजे प्रतापनगर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:45 बजे लालकुआं पहुंचेगी। यह सेवा 03 मई 2026 से 28 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09120 लालकुआं–प्रतापनगर स्पेशल प्रत्येक सोमवार को दोपहर 15:50 बजे लालकुआं से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:30 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 04 मई 2026 से 29 जून 2026 तक संचालित होगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, हाथरस सिटी, कासगंज जंक्शन, बहेड़ी जंक्शन और किच्छा स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच उपलब्ध रहेंगे, जिससे हर वर्ग के यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाजनक होगी।

ट्रेन संख्या 09119 के लिए बुकिंग 02 मई 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेन के ठहराव, समय और संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। इस विशेष ट्रेन के संचालन से उत्तर भारत और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

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Tags: Vadodara

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