वडोदरा : पश्चिम रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

यात्रियों की बढ़ती भीड़ और यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये ट्रेनें विशेष किराए पर सीमित फेरों के लिए चलाई जाएंगी।

पहली ट्रेन संख्या 09043/09044 वलसाड–खड़गपुर स्पेशल (2 फेरे) 26 अप्रैल 2026 को वलसाड से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर अगले दिन 21:00 बजे खड़गपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 28 अप्रैल को सुबह 05:00 बजे खड़गपुर से चलकर अगले दिन 15:30 बजे वलसाड पहुंचेगी। यह ट्रेन भेस्तान, नंदुरबार, भुसावल, नागपुर, रायपुर, राउरकेला और टाटानगर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। इसमें एसी थर्ड क्लास, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे।

दूसरी ट्रेन संख्या 09013/09014 उधना–मालदा टाउन स्पेशल (2 फेरे) 28 अप्रैल को उधना से दोपहर 14:30 बजे रवाना होकर 30 अप्रैल को सुबह 05:10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 30 अप्रैल को 08:10 बजे मालदा टाउन से चलकर 23:45 बजे उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव इटारसी, जबलपुर, पटना, भागलपुर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रहेगा और इसमें स्लीपर व जनरल कोच होंगे।

तीसरी ट्रेन संख्या 09063/09064 उधना–मालदा टाउन वातानुकूलित स्पेशल (2 फेरे) 27 अप्रैल को उधना से रात 20:15 बजे रवाना होकर 29 अप्रैल को 11:30 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 29 अप्रैल को 17:35 बजे मालदा टाउन से चलकर 1 मई को 10:00 बजे उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन में 3-टियर एसी कोच की सुविधा रहेगी।

चौथी ट्रेन संख्या 09167/09168 उधना–मधुबनी अनारक्षित स्पेशल (4 फेरे) 23 और 26 अप्रैल को उधना से सुबह 05:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 19:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 24 और 27 अप्रैल को मधुबनी से रात 22:00 बजे चलकर अगले दिन 11:35 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी।

पांचवीं ट्रेन संख्या 09069/09070 उधना–समस्तीपुर अनारक्षित स्पेशल (12 फेरे) 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विभिन्न दिनों में उधना से सुबह 05:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 16:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 25 अप्रैल से 1 मई तक समस्तीपुर से रात 19:00 बजे चलकर उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन में भी स्लीपर और सेकेंड क्लास कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रेन संख्या 09063, 09013 और 09043 की बुकिंग 24 अप्रैल 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले समय-सारणी और ठहराव की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।