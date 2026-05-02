वडोदरा : वटवा-मुंबई सेंट्रल के बीच एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा

यात्रियों की सुविधा और ग्रीष्मकालीन सीजन में बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने वटवा और मुंबई सेंट्रल के बीच एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन विशेष किराए पर संचालित की जाएगी। यह जानकारी जन संपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना ने एक विज्ञप्ति में दी है।

घोषणा के अनुसार, ट्रेन संख्या 09082 वटवा–मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को रात 22:40 बजे वटवा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह सेवा 08 मई 2026 से 26 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09081 मुंबई सेंट्रल–वटवा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को रात 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 07:20 बजे वटवा पहुंचेगी।

यह ट्रेन 07 मई 2026 से 25 जून 2026 तक संचालित होगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी 3-टियर कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन संख्या 09081 और 09082 के लिए टिकट बुकिंग 03 मई 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। यात्रियों को ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी लेने की सलाह दी गई है।