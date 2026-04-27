वडोदरा में 100 वर्षीय महिला ने पेश की मिसाल, मतदान कर दिया जागरूकता का संदेश

वडोदरा में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां 100 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था और जिम्मेदारी का परिचय दिया। उनकी यह पहल न केवल स्थानीय मतदाताओं के लिए, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी एक सशक्त संदेश बनकर उभरी है।

पादरा क्षेत्र की अरिहंत पार्क सोसायटी निवासी कछिया कमलाबेन चिमनलाल, जिनका जन्म वर्ष 1926 में हुआ था, ने देश की आज़ादी से पहले का समय भी देखा है और वर्तमान भारत के विकास का भी अनुभव किया है। इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

मतदान के बाद कमलाबेन ने कहा कि हर एक वोट की अपनी अहमियत होती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बहाने के मतदान करना चाहिए। उनका यह संदेश खासतौर पर उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो गर्मी या अन्य कारणों का हवाला देकर मतदान से दूरी बनाते हैं।

कमलाबेन का यह कदम दर्शाता है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उनका उत्साह और समर्पण समाज में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।