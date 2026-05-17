वडोदरा में तंबाकू विरोधी जागरूकता के लिए फ्लैश मॉब का आयोजन

तंबाकू के दुष्प्रभावों और युवाओं में बढ़ते नए ज़माने के निकोटीन प्रोडक्ट्स के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वडोदरा में एक फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 31 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में शनिवार को सैफरन टॉवर में आयोजित किया गया।

इस सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फेथ फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के नुकसान और युवाओं में बढ़ते निकोटीन उत्पादों के उपयोग के प्रति सचेत करना था।

इस कार्यक्रम में संस्था के लगभग 50 वॉलंटियर्स और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की लॉ फैकल्टी के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फ्लैश मॉब और पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतिभागियों ने तंबाकू विरोधी संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

फेथ फाउंडेशन ने जानकारी दी कि पिछले तीन महीनों में यह अभियान गुजरात के आठ नगर निगम क्षेत्रों के 81 स्कूलों तक पहुंचा, जहां लगभग 8000 विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है।

कार्यक्रम में SOG और VMC के वरिष्ठ अधिकारी, फेथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अनंत क्रिश्चियन तथा प्रोग्राम डायरेक्टर सुसान सैमसन भी उपस्थित रहे। आयोजकों ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू केवल एक लत नहीं, बल्कि एक “साइलेंट किलर” है, जो समाज और परिवारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह अभियान स्वस्थ और तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में फाउंडेशन के सतत प्रयासों का हिस्सा बताया गया।