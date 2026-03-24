वडोदरा में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की भरपूर उपलब्धता, अफवाहों से दूर रहने की अपील

वडोदरा जिले में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की पुष्टि करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री गीताबेन देसाई ने नागरिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है।

अधिकारियों के अनुसार जिले में कुल 253 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जहां ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंगलवार सुबह तक जिले में लगभग 1699 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध था, जबकि अफवाहों के चलते एक दिन पहले 1084 किलोलीटर की बिक्री दर्ज की गई। इसी प्रकार डीज़ल का स्टॉक करीब 2300 किलोलीटर है, जिसमें से 1049 किलोलीटर की बिक्री हुई।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपो से ईंधन की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। सभी डिपो सुबह 6 बजे से संचालित हो रहे हैं और आवश्यकता अनुसार पेट्रोल पंपों को लगातार आपूर्ति दी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति आधी रात तक भी जारी रहेगी ताकि किसी प्रकार की कमी न हो।

एलपीजी गैस की स्थिति भी संतोषजनक बताई गई है। जिले में वर्तमान में लगभग 21,347 सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि एक दिन पहले 14,118 सिलेंडरों का वितरण किया गया। गोत्री क्षेत्र में खुले में पेट्रोल बिक्री के वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर फील्ड निरीक्षण के लिए टीमें तैनात की गई हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यक होने पर पंपों को बंद भी किया जा सकता है। अंत में जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि जिले में ईंधन और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।