वडोदरा : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने वडोदरा में की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर की अध्यक्षता में मंगलवार को वडोदरा के पुलिस भवन में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कानूनी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

अपने वडोदरा दौरे के दौरान आयोजित इस बैठक में श्रीमती रहाटकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की तिकड़ी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

बैठक की शुरुआत में उन्होंने गुजरात के कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर से महिलाओं के लिए लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही वन स्टॉप सेंटर और वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को भी सकारात्मक पहल बताया।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिले में गठित इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को जागरूकता अभियान तेज करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान वडोदरा शहर के पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमार तथा वडोदरा रेंज के आईजी संदीप सिंह ने पुलिस विभाग की कार्यवाही और उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई।

श्रीमती रहाटकर ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की सक्रियता पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही POCSO Act के प्रभावी क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

इस समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अनिल धमेलिया, जिला विकास अधिकारी श्रीमती ममता हिरपरा, वडोदरा जिला पुलिस प्रमुख सुशील अग्रवाल, नर्मदा और भरूच के पुलिस अधीक्षक सहित शहर और ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।