वडोदरा : स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का कराटे में दमदार प्रदर्शन

भोपाल में आयोजित साउथ वेस्ट ज़ोन इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में वडोदरा स्थित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस प्रतियोगिता की मेजबानी सेज यूनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा की गई, जिसमें देशभर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया।

यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. रणछोड़ रथवी के अनुसार, सिस्टर्स कैटेगरी में कराटे खिलाड़ी राधिका दवे ने कुमिते इवेंट के 61 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।

वहीं, ब्रदर्स कैटेगरी में ध्रुव भट्ट ने 67 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से न केवल यूनिवर्सिटी, बल्कि पूरे गुजरात का गौरव बढ़ा है।

इस सफलता पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. मनीष रावल, स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉ. रणछोड़ रथवी और पूरे यूनिवर्सिटी परिवार ने खिलाड़ियों को बधाई दी और आगामी असम में होने वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता के दौरान सिहान बिपुल सोलंकी ने कोच तथा भाविक जोशी ने मैनेजर के रूप में टीम का मार्गदर्शन किया।