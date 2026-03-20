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वडोदरा में समन्वय व शिकायत समिति की बैठक, अधिकारियों को समयसीमा में समाधान के निर्देश

प्रभारी कलेक्टर ममता हिरपरा ने पेयजल, बिजली, शिक्षा समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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वडोदरा में समन्वय व शिकायत समिति की बैठक, अधिकारियों को समयसीमा में समाधान के निर्देश

 वडोदरा जिला कलेक्टर (प्रभारी) ममता हिरपरा की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं शिकायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी कलेक्टर ममता हिरपरा ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उन्हें शीघ्र और समयसीमा के भीतर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए।

बैठक में विधायकों द्वारा पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, बीएसएनएल सेवाएं, बिजली आपूर्ति, भूमि सर्वेक्षण सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए गए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निपटाने की भी हिदायत दी।

इसके अतिरिक्त बैठक में सिविल राइट्स से जुड़े पत्र, विभागीय जांच प्रकरण, विजिलेंस आयोग से प्राप्त आवेदन, सरकारी धन की वसूली, लंबित ऑडिट पैरा, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा पेंशन मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में डभोई विधायक शैलेशभाई मेहता, पादरा विधायक चैतन्य सिंह झाला, वाघोडिया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. पटेल, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक हिमांशु परीख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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Tags: Vadodara

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