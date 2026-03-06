लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : बड़ौदा डेयरी मैनेजिंग कमेटी का चुनाव 18 मार्च को

चुनाव में एसोसिएशन से संबद्ध विभिन्न तालुकों की मिल्क सोसाइटियों के कुल 1071 प्रतिनिधि अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे

वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड (बड़ौदा डेयरी) की मैनेजिंग कमेटी के वर्ष 2025 से 2030 के कार्यकाल के लिए होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी एवं प्रोविंशियल ऑफिसर, वडोदरा रूरल ने पोलिंग स्टेशनों के निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह प्रक्रिया गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट-1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूरी की गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बड़ौदा डेयरी की मैनेजिंग कमेटी के लिए मतदान 18 मार्च 2026 को कराया जाएगा। मतदान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक बड़ौदा डेयरी, मकरपुरा रोड स्थित असेंबली हॉल में होगा। चुनाव में एसोसिएशन से संबद्ध विभिन्न तालुकों की मिल्क सोसाइटियों के कुल 1071 प्रतिनिधि अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ज़ोन नंबर 1 से 13 में शामिल पादरा, कर्जन, वडोदरा, शिनोर, तिलकवाड़ा, डभोई, सावली, डेसर, वाघोडिया, संखेड़ा, बोडेली, नसवाड़ी, पविजेतपुर, छोटाउदेपुर और कांवट सहित विभिन्न तालुकों की मिल्क सोसाइटियों के लिए पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था बड़ौदा डेयरी के असेंबली हॉल में की गई है। प्रत्येक ज़ोन में शामिल सोसाइटियों तथा मतदाताओं की विस्तृत सूची चुनाव अधिकारी के आदेश में प्रकाशित की गई है।

यदि किसी मतदाता या उम्मीदवार को निर्धारित पोलिंग स्टेशनों को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे अपना प्रतिनिधित्व 9 मार्च 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक चुनाव अधिकारी एवं प्रोविंशियल ऑफिसर, वडोदरा रूरल कार्यालय (कोठी ऑफिस कंपाउंड, रावपुरा, वडोदरा) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

