वड़ोदरा

वडोदरा के 50 प्राचार्यों और शिक्षकों ने राजस्थान के विभिन्न पीएम श्री स्कूलों का दौरा किया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप नवीन शैक्षिक विधियों के अवलोकन हेतु शैक्षिक भ्रमण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वडोदरा जिले के 25 पीएम श्री स्कूलों के लगभग 50 प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। जिला परियोजना समन्वयक महेश पांडे ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करेलीबाग से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में लागू नवीन शिक्षण विधियों, सुसज्जित कक्षाओं, प्रयोगात्मक शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन, कला-संवर्धन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना था। दल ने उदयपुर, कुंभलगढ़ किला क्षेत्र, और जैसलमेर के पीएम श्री विद्यालयों का दौरा किया, जहां स्थानीय शिक्षकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

दौरे के दौरान शिक्षकों ने कक्षा व्यवस्था, विषयवार गतिविधियाँ, विद्यार्थियों के साथ संवाद, शैक्षिक उपकरणों का प्रभावी उपयोग, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित परिसर तथा खेल-सांस्कृतिक गतिविधियों की योजनाओं का गहन अवलोकन किया। इससे उन्हें स्कूल प्रबंधन कौशल, नवाचार आधारित शिक्षण और प्रयोगात्मक पद्धतियों की उपयोगी जानकारी मिली, जिसे अपने विद्यालयों में लागू करने का संकल्प भी लिया गया।

शैक्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों ने जोधपुर और सम सैंड ड्यून्स सहित राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को भी नज़दीक से जाना। इससे शिक्षा के साथ संस्कृति और इतिहास की समझ और गहरी हुई।

पूरे भ्रमण के दौरान टीम लीडर नरेंद्र सिंह ठाकोर और महेश पटेल ने आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन किया, जबकि सहायक परियोजना समन्वयक राकेश सुथार ने राजस्थान शिक्षा विभाग से समन्वय बनाए रखा ताकि पीएम श्री विद्यालयों का अधिकतम अवलोकन हो सके। इस शैक्षिक यात्रा ने शिक्षकों में नई ऊर्जा, नवाचार के प्रति उत्साह और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की प्रेरणा जगाई, जिससे विद्यार्थियों के समग्र विकास को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

