वड़ोदरा

वडोदरा : सावली में 6.77 करोड़ रुपये से बने आधुनिक एसटी डिपो-वर्कशॉप का उद्घाटन

राज्य मंत्री कमलेशभाई पटेल ने दी सौगात, सावली-अंबाजी नए बस रूट की भी शुरुआत

वडोदरा जिले के सावली में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा 677.44 लाख रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक सुविधाओं से लैस एसटी डिपो और वर्कशॉप का उद्घाटन वित्त एवं गृह विभाग के राज्य मंत्री कमलेशभाई पटेल ने किया। इस अवसर पर सावली विधायक कमलेशभाई इनामदार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि नए डिपो और वर्कशॉप से एसटी बसों का रखरखाव और संचालन अधिक व्यवस्थित होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और नियमित सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सावली क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जो आज पूरी हुई है। राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक एवं कुशल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है तथा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। सावली से अंबाजी के लिए नए बस रूट की शुरुआत से श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा भी सुगम होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संवेदनशील है और जनकल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

करीब 14,231 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस डिपो परिसर में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, महिला कक्ष, टिकट काउंटर, पेयजल सुविधा और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हैं। साथ ही बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए अत्याधुनिक वर्कशॉप भी बनाई गई है। इस सुविधा से सावली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, समयनिष्ठ और सुचारू सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

विधायक केतनभाई ने भी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि डिपो और वर्कशॉप की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से विद्यार्थियों और रोजाना अप-डाउन करने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उद्घाटन के बाद मंत्री और अन्य अतिथियों ने परिसर का निरीक्षण किया तथा सावली-अंबाजी नए रूट की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह में एसटी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

