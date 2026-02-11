वडोदरा में ‘प्रशस्त 2.0’ ऐप पर हेड टीचरों की ट्रेनिंग, शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर मंथन
डॉ. एम. आई. जोशी बोले—पढ़ाई के साथ नैतिकता और लगन अनिवार्य; जिला शिक्षा अधिकारी ने परिणामोन्मुखी कार्य पर दिया जोर
समग्र शिक्षा अभियान, वडोदरा द्वारा जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए ‘प्रशस्त 2.0’ स्क्रीनिंग ऐप प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार विषयक कार्यशाला का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरगृह में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विस्तृत चर्चा हुई।
कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. एम. आई. जोशी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल पाठ्य ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और समर्पण की भावना विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से आत्ममंथन का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, इसमें अहंकार, मतभेद या मनभेद के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने शिक्षकीय जीवन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने वडोदरा जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता को कर्तव्य से आगे बढ़कर कर्तव्य भावना के साथ उन्नत करने का संदेश दिया।
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि बदलते शैक्षणिक परिवेश में प्रधानाध्यापक को केवल प्रशासनिक प्रमुख नहीं, बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में नवाचार, कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, तथा स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग जैसे व्यावहारिक उपाय सुझाए। साथ ही विद्यालयों का वातावरण सकारात्मक और जीवंत बनाकर परिणामोन्मुखी कार्य करने तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास करने पर बल दिया।
आईसीडीएस कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनवाड़ी और बाल पोषण को बुनियादी शिक्षा से जोड़ते हुए स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। मीता जोशी ने विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्तियों का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की आवश्यकता बताई।
कार्यक्रम में वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. विपुलभाई भारतीय, शैक्षणिक संघ के पदाधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, बीआरसी एवं सीआरसी समन्वयक तथा जिले के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।