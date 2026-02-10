वडोदरा जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक लाभ

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अंतर्गत वडोदरा जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत वडोदरा के नेतृत्व में जिले के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में जिला स्वास्थ्य तंत्र ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हजारों लाभार्थियों को सहायता प्रदान कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के कुल 1,385 लाभार्थियों को 9.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। वहीं, इसी अवधि में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 131 गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया, जिस पर लगभग 26,137 रुपये का व्यय किया गया।

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (PMMVY) को अब ‘नमोश्री योजना’ के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के तहत अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच 3,820 लाभार्थियों को 1.39 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, नमोश्री योजना के अंतर्गत अब तक 15,768 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा की गई है।

वडोदरा जिला स्वास्थ्य तंत्र ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आकस्मिक बीमारी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में अब तक 12.18 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि जिला स्वास्थ्य तंत्र भविष्य में भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा कि सभी पात्र लाभार्थी इन स्वास्थ्य योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।