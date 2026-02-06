लोकतेज WhatsApp channel
डब्ल्यूपीएल 2026 : स्मृति मंधाना के इन रिकॉर्ड्स के चलते भी खास रहा ये टूर्नामेंट

नई दिल्ली, 06 फरवरी (वेब वार्ता)। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराया।

इस जीत की नींव स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल की रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी ने रखी। खासकर मंधाना पूरे टूर्नामेंट में छाई रहीं और उन्होंने कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए।

स्मृति मंधाना ने फाइनल में 41 गेंदों पर 87 रन बनाए, जो डब्ल्यूपीएल फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इसी पारी में जॉर्जिया वोल ने 79 रन बनाए, जो फाइनल मुकाबलों में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज हुआ। इससे पहले फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 2025 में हरमनप्रीत कौर (66 रन) का था।

स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 165 रनों की साझेदारी ने भी नया इतिहास रचा। यह डब्ल्यूपीएल में किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी रही। इस साझेदारी ने 2023 में बने 162 रनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

यह डब्ल्यूपीएल फाइनल की पहली शतकीय साझेदारी भी रही और साथ ही किसी भी महिला टी20 फाइनल में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी के रूप में दर्ज की गई। इस साझेदारी के साथ स्मृति मंधाना डब्ल्यूपीएल में छह शतकीय साझेदारियों का हिस्सा बनने वाली खिलाड़ी बन गईं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक है।

फाइनल मैच में स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों में पूरा किया। यह डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक रहा। इससे पहले यह रिकॉर्ड 29 गेंदों का था। यह स्मृति मंधाना का डब्ल्यूपीएल में सबसे तेज अर्धशतक भी रहा।

इस फाइनल के साथ स्मृति मंधाना का पूरा सत्र भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने नौ पारियों में 377 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनका औसत 53.85 और स्ट्राइक रेट 153.25 रहा। यह एक डब्ल्यूपीएल सत्र में दूसरा सबसे बड़ा रन स्कोर है।

स्मृति मंधाना ने डब्ल्यूपीएल में अपने एक हजार रन भी पूरे किए। वह ऐसा करने वाली पांचवीं खिलाड़ी बनीं। इसके साथ ही उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए डब्ल्यूपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज का स्थान भी हासिल किया।

छह विकेट से मिली इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब जीता।

