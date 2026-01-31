लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : डभोई के मोटा हबीपुरा में आयुर्वेद हॉस्पिटल की नई इमारत का उद्घाटन, नाडा में नई बिल्डिंग का शिलान्यास

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पंचकर्म, जनरल OPD, ज़रा चिकित्सा सहित आधुनिक आयुर्वेद सुविधाएं उपलब्ध

On
वडोदरा : डभोई के मोटा हबीपुरा में आयुर्वेद हॉस्पिटल की नई इमारत का उद्घाटन, नाडा में नई बिल्डिंग का शिलान्यास

वडोदरा जिले के डभोई तालुका स्थित मोटा हबीपुरा गांव में आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर कार्यालय के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आयुष डिवीज़न, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गांधीनगर तथा डिस्ट्रिक्ट पंचायत द्वारा संचालित आयुर्वेद हॉस्पिटल नाडा की नई बिल्डिंग के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया।

इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ विधायक शैलेशभाई मेहता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम जनता को बेहतर और सुलभ उपचार मिलेगा।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोटा हबीपुरा में जनरल OPD के अंतर्गत आयुर्वेदिक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, माइनर ट्रीटमेंट, कुपोषण का उपचार, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल, स्कूल हेल्थ और आंगनवाड़ी चेक-अप जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा नेचर टेस्टिंग, योग अभ्यास, OPD स्तर पर पंचकर्म, मानसिक रोगों के लिए सत्व व्यापसार्य चिकित्सा, ज़रा (वृद्ध) चिकित्सा तथा आसपास के गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगाने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर डॉ. सामंत दाहिमा, वाइस प्रेसिडेंट अश्विनभाई पटेल, पब्लिक हेल्थ कमेटी के चेयरमैन नरेंद्रभाई रोहित, जिला एवं तालुका पंचायत के पदाधिकारी, आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर और अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह ने आयुर्वेदिक सेवाओं के इस विस्तार का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

यूपी वॉरियर्ज को आठ विकेट से हराकर आरसीबी डब्ल्यूपीएल के फाइनल में

यूपी वॉरियर्ज को आठ विकेट से हराकर आरसीबी डब्ल्यूपीएल के फाइनल में

वडोदरा :  गणतंत्र दिवस के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके दवारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

वडोदरा :  गणतंत्र दिवस के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके दवारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

वडोदरा : पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, रेलवे के सुधार कार्य तेज

वडोदरा : पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, रेलवे के सुधार कार्य तेज

वडोदरा : आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल‌ एवं स्पोर्ट्स शील्ड

वडोदरा : आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल‌ एवं स्पोर्ट्स शील्ड