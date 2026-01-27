लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा :  गणतंत्र दिवस के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके दवारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रतापनगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं रेल सुरक्षा बल ,भारत स्काउट व गाइड व सिविल डिफ़ेंस यूनिटों की सयुंक्त परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली।इस अवसर पर श्री राजू भडके ने सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा  उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन भी किया।

मंडल रेल प्रबंधक ने रेलकर्मियो के नाम अपने सन्देश में वडोदरा मंडल की उपलब्धिया का भी जिक्र किया और रेल सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर अनवर हुसैन को राष्ट्रपति महोदया द्वारा “इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस” से सम्मानित किये  जाने पर बधाई दी।

मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने इस अवसर पर संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं व सराहनीय कार्य के लिये 04  रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा की अध्यक्षा डॉ. कविता भडके ने निबंध/ चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता 19 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। आरपीएफ ‘डॉग स्क्वॉड’ द्वारा की गयी प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया।रेलकर्मियों द्वारा देश भक्ति पर आधारित व सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी के आकर्षण का केंद्र रहे।

इस शुभ अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्‍यक्षा डॉ. कविता भडके व उनकी टीम, वडोदरा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त फ्रांसिस लोबो तथा रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ रेल अधिकारी व कर्मचारी के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी तेजराम मीना ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया।

इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके व रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्‍यक्षा डॉ. कविता भडके ने बाल मंदिर में जाकर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह  में बच्चो की प्रस्तुति को देखा। डॉ. कविता भडके एवं उनकी टीम ने मंडल चिकित्सालय का दौरा किया और मरीजों का स्वास्थ लाभ जाना तथा फलो का वितरण किया।

