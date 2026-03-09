वडोदरा : 108 एयर एम्बुलेंस से वडोदरा की मरीज को मुंबई किया गया एयरलिफ्ट

सांस की गंभीर समस्या से जूझ रही एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए 108 एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से वडोदरा से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार हिनाबेन जितेंद्रभाई ठक्कर (68) का इलाज वडोदरा के भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्हें अस्थमा के कारण सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर मरीज को उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया।

मरीज की स्थिति को देखते हुए त्वरित और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए 108 एयर एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किया गया। वडोदरा से मुंबई तक का पूरा ट्रांसफर मेडिकल टीम की निगरानी में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

एयर एम्बुलेंस में मरीज के लिए आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण और सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंचाया जा सका। फिलहाल हिनाबेन ठक्कर का इलाज रिलायंस हॉस्पिटल, मुंबई में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है।

108 इमरजेंसी सेवा गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे समय पर उपचार मिलना संभव हो रहा है और कई मरीजों की जान बचाई जा रही है।