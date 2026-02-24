लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट सेंटर के मेले में 37 अभ्यर्थी चयनित

यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के समीप स्थित UEB कार्यालय में आयोजित इस मेले में वडोदरा और आसपास के क्षेत्रों से करीब 100 उत्साही अभ्यर्थियों ने भाग लिया

वडोदरा के युवाओं को रोजगार और करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर (UEB) द्वारा मंगलवार को सफलतापूर्वक रोजगार एवं अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट मेले का आयोजन किया गया। कमाटीबाग के सामने यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के समीप स्थित UEB कार्यालय में आयोजित इस मेले में वडोदरा और आसपास के क्षेत्रों से करीब 100 उत्साही अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

इस रिक्रूटमेंट फेयर में मुंबई, जामनगर और वडोदरा की तीन प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए प्लांट ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, क्वालिटी, यूटिलिटी, प्रोडक्शन प्लानिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, सेफ्टी-साइट सुपरवाइजर और एचआर टैलेंट एक्विजिशन सहित 100 से अधिक तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की। बी.ई., बी.टेक., डिप्लोमा, एम.कॉम., एमबीए तथा अन्य स्नातक योग्यताओं वाले अनुभवी और नए उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया।

प्रारंभिक साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद 37 योग्य अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। अंतिम तकनीकी और एचआर राउंड सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को 2.4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये वार्षिक वेतनमान के आकर्षक प्रस्ताव दिए गए। इसके अतिरिक्त 10 अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस तथा 6 को ‘BOB बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट’ के रूप में चयनित किया गया।

रोजगार की तलाश कर रहे 21 युवाओं ने ‘अनुबंधम’ पोर्टल पर पंजीकरण कर डिजिटल माध्यम से नौकरी पाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस अवसर पर UEB के डिप्टी हेड अल्पेश चौहान और ऑनरेरी हेड श्रीमती शीतल सिनखेड़े ने अभ्यर्थियों से संवाद कर उन्हें करियर मार्गदर्शन दिया। ओवरसीज काउंसलर ने विदेश में अध्ययन तथा सुरक्षित और वैध प्रवासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

मेले के दौरान युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता, स्टार्ट-अप अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास जैसे विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही ‘अनुबंधम’ और ‘NCS’ पोर्टल के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

