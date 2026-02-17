लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

मुख्यमंत्री ने वैभव और आस्था पटेल को साइटेशन देकर सराहा, गैर-पारंपरिक क्षेत्र में प्रीमियम फसल की सफल खेती

वडोदरा : एरोपोनिक तकनीक से वडोदरा में उगाया कश्मीरी केसर, दंपति सम्मानित

भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा के युवा दंपति वैभव और आस्था पटेल को एडवांस्ड एरोपोनिक्स तकनीक से प्रीमियम मोगरा कश्मीरी केसर की सफल खेती करने पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रशस्ति-पत्र (साइटेशन) देकर उनके नवाचार और वैज्ञानिक सोच की सराहना की।

वडोदरा के इस जोशीले दंपति ने नियंत्रित वातावरण तैयार कर कश्मीर जैसा माहौल बनाते हुए एरोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से केसर की खेती कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता जिले में आधुनिक बागवानी के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनकर उभरी है, जिससे यह साबित हुआ है कि उन्नत तकनीक के जरिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अनुकूल वातावरण, नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग से किसानों को बेहतर उत्पादन मिल सकता है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘कृषि रथ’ और ‘कृषि महोत्सव’ जैसी पहल से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिली है, जिससे राज्य की कृषि विकास दर में निरंतर वृद्धि हुई है।

वडोदरा में एरोपोनिक्स तकनीक से प्रीमियम कश्मीरी केसर की खेती की यह सफलता न केवल आधुनिक बागवानी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बनकर कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा रही है।

