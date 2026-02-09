वडोदरा : पीएम श्री योजना के तहत प्राइमरी शिक्षकों को एआई और रोबोटिक्स की विशेष ट्रेनिंग

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों में भविष्य की तकनीकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी गई। इस पहल का मकसद बच्चों को एआई और रोबोटिक्स किट के माध्यम से गणित, विज्ञान और तकनीक में प्रयोगात्मक सीख को बढ़ावा देना है, ताकि वे स्वयं प्रयास कर इंजीनियरिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें।

भारत सरकार की पीएम श्री (PM SHRI) योजना के अंतर्गत चयनित प्राइमरी स्कूलों में प्रोजेक्ट इनोवेशन के तहत पीएम श्री स्कूलों के गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए 9 फरवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DIET) भवन, करेलीबाग, वडोदरा में एक दिवसीय ज़ोन लेवल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शिक्षकों को एआई और रोबोटिक्स किट का उपयोग कर विभिन्न गतिविधियां करने की ट्रेनिंग दी गई।

ट्रेनिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर महेश पांडे ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों को एआई और रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट समझाने और इसके लाभों से परिचित कराने के लिए शुभकामनाएं दीं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (AIF) की गायत्रीबेन कौल अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ प्रशिक्षण में उपस्थित रहीं और उन्होंने प्रतिभागी शिक्षकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया।

ज़ोन स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन राकेश सुथार (ADPC, QEM, समग्र शिक्षा, वडोदरा) तथा CRC कोऑर्डिनेटर डॉ. किरण अमरावत द्वारा किया गया। आयोजकों के अनुसार, इस तरह की ट्रेनिंग से शिक्षकों की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में दिखाई देगा।