वडोदरा : आंगनवाड़ी रेनोवेशन कैंपेन के तहत विरोद-2 आंगनवाड़ी सेंटर का कायाकल्प

राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे गुजरात में चलाए जा रहे “आंगनवाड़ी रेनोवेशन कैंपेन” के अंतर्गत वडोदरा रूरल कंपोनेंट-2 में शामिल विरोध-2 आंगनवाड़ी सेंटर का रेनोवेशन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं बच्चों के अनुकूल बनाना है। इसी क्रम में विरोद-2 आंगनवाड़ी सेंटर में रंगाई (पेंटिंग) सहित आवश्यक छोटी-बड़ी मरम्मत के कार्य किए गए, जिन पर कुल लगभग 8,500 रुपये की लागत आई।

रेनोवेशन कार्य पूरा होने से अब केंद्र में बच्चों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए अनुकूल और प्रेरक वातावरण तैयार होगा। इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी मदद मिलने की उम्मीद है।