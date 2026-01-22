वडोदरा में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक, गुणवत्ता और ड्रॉपआउट पर जोर

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जडेजा की अध्यक्षता में वडोदरा स्थित डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) कार्यालय में एक महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। वडोदरा दौरे के दौरान मंत्री ने जिला शिक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा से संबंधित योजनाओं और कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महेश पांडे ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से वडोदरा जिले की शैक्षणिक प्रोफाइल, शिक्षा क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

मंत्री श्रीमती जडेजा ने अधिकारियों से जिले में ड्रॉपआउट रेट को शून्य करने की दिशा में ठोस प्रयास करने का आग्रह किया। साथ ही स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी ग्रांट का उपयोग छात्रों के हित में सही और आवश्यक कार्यों पर करने के निर्देश दिए। बैठक में ‘PARAKH’ रिपोर्ट और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार की परिवहन सुविधाओं का लाभ दूर-दराज़ और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे। इसके अलावा वडोदरा जिले में सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए BRC और CRC कोऑर्डिनेटरों को सॉल्यूशन-ओरिएंटेड डिटेल्स के साथ शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। मंत्री ने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी अधिकारियों से फीडबैक और सुझाव लिए।

रिव्यू मीटिंग के पश्चात शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जडेजा ने विद्या सहायकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए। बैठक में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण भवन के प्रिंसिपल, प्रशिक्षण भवन के अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक सहित जिले के BRC और CRC कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।