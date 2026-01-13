वडोदरा : निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1-2 के शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण संपन्न

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, गांधीनगर के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बालवाटिका के साथ-साथ कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण एवं अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसी कड़ी में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में नवाचार लाने, गतिविधि-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने तथा कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

इस संदर्भ में 7 और 8 जनवरी 2026 को वडोदरा में दो दिवसीय नॉन-रेसिडेंट मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले से करीब 70 प्रशिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर तैयार किए गए रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रदान किया गया। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्री महेश पांडे के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण के पहले दिन जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने उपस्थित रहकर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई शैक्षिक सामग्री एवं साहित्य का कक्षा में उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अगले चरण में प्रत्येक तालुका स्तर पर कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्रों पर तालुका स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, ताकि निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। जिला स्तर पर आयोजित इस मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का सफल संचालन CRC कोऑर्डिनेटर श्रीमती बिनीताबेन तरबदा एवं मुकेश शर्मा द्वारा किया गया।