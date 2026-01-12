वडोदरा : ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में वडोदरा के खिलाड़ियों का दबदबा, चार गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1 और 2 दिसंबर 2025 को आयोजित चौथी ऑल इंडिया इंटर जोनल कराटे चैंपियनशिप-2025 में वडोदरा के कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इस प्रतिष्ठित नेशनल लेवल प्रतियोगिता का आयोजन कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन (KIO) द्वारा किया गया था।

इस चैंपियनशिप में भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन से ज़ोनल स्तर पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया। देशभर के बेहतरीन फाइटर्स के बीच मुकाबले बेहद कड़े और रोमांचक रहे।

गुजरात की ओर से कराटे डू फेडरेशन ऑफ गुजरात (KDF) ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें वेस्ट ज़ोन के सात राज्यों के क्वालिफाइड गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट शामिल थे। KDF के प्रेसिडेंट कल्पेशभाई खत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में वडोदरा के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

वडोदरा के चार खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की। 10 वर्षीय पार्थराजसिंह जडेजा ने 40 किलोग्राम वर्ग में, 13 वर्षीय अद्विका चंद्रा ने 45 किलोग्राम वर्ग में और 13 वर्षीय यश्वी पटेल ने 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, कार्तिक थयाल ने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

इन खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन तकनीक, कड़ा अनुशासन, आत्मविश्वास और दमदार फाइटिंग स्पिरिट से न केवल वेस्ट ज़ोन बल्कि पूरे गुजरात और वडोदरा का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की स्पीड, बैलेंस और रणनीति दर्शकों और निर्णायकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही।

इस बड़ी सफलता के पीछे कोच शिहान जैसल पटेल, सेंसई रवि पाटिल और सेंसई महेंद्र मकवाना की निरंतर ट्रेनिंग, कड़ी मेहनत और सटीक मार्गदर्शन की अहम भूमिका रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी गई है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे।