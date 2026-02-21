वडोदरा में 26 फरवरी से SSC-HSC परीक्षाएं, 176 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम

गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 (SSC) और कक्षा 12 (HSC) की बोर्ड परीक्षाएं वडोदरा शहर में 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक 176 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए शहर पुलिस आयुक्त ने विशेष अधिसूचना जारी कर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं।

अधिसूचना के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 8:00 बजे से रात 8:30 बजे तक किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, कैमरा, वॉकी-टॉकी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

परीक्षा के दौरान नकल या किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से केंद्रों के आसपास स्थित ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि विद्यार्थियों को शांत वातावरण मिल सके।

बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए परीक्षा दिनों में खुदाई कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हालांकि, परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपने आधिकारिक कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार फोन का उपयोग कर सकेंगे। प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से नियमों का पालन कर परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।