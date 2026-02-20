वडोदरा SOG की बड़ी कार्रवाई: मेफेड्रोन ड्रग्स तस्करी पर कसा शिकंजा

वडोदरा में ड्रग-फ्री अभियान के तहत सिटी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मेफेड्रोन ड्रग्स की गैर-कानूनी तस्करी का भंडाफोड़ किया है। SOG में तैनात अनआर्म्ड हेड कांस्टेबल जतिनकुमार रविंद्रभाई पाटिल की सतर्कता और सूझबूझ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके लिए उन्हें पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमार द्वारा प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मकरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक निजी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जतिनकुमार और उनकी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से वडोदरा में मेफेड्रोन ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 51 ग्राम 97 मिलीग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स (कीमत 5,19,700 रुपये) सहित कुल 5,39,800 रुपये का मुद्दामाल जब्त किया।

पुलिस विभाग के अनुसार, यह मामला कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा होने के कारण कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी युवाओं को नशे की लत में फंसाने का काम कर रहे थे।

जतिनकुमार पाटिल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे ड्रग्स और गांजा जैसी बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि इसकी लत जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और इसके लिए कठोर कानूनी सजा का प्रावधान भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि आसपास ऐसी गतिविधियां दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि शहर को नशा-मुक्त बनाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि SOG की सक्रियता और प्रतिबद्धता के कारण वडोदरा को ड्रग-फ्री बनाने की दिशा में लगातार सफलता मिल रही है। जतिनकुमार पाटिल की यह कार्रवाई पुलिस विभाग की सतर्कता, बहादुरी और पेशेवर ईमानदारी का प्रेरक उदाहरण बन गई है।