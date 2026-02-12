वडोदरा : खेल महाकुंभ 2025 के तहत सावली में शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के मार्गदर्शन में सावली तालुका राइफल एसोसिएशन द्वारा खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 12 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 फरवरी 2026 तक सावली शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। लगातार दूसरे वर्ष हो रहे इस आयोजन में राज्यभर से 41 प्रतिभाशाली शूटर हिस्सा ले रहे हैं।

प्रतियोगिता में बड़ौदा, नर्मदा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, सूरत, दाहोद, आनंद, राजकोट, खेड़ा, कच्छ, भुज, देवभूमि द्वारका और जूनागढ़ सहित 13 जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग और क्ले पिजन डबल ट्रैप जैसे हाई-इंटेंसिटी मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिभागियों की एकाग्रता, सटीकता और तकनीकी कौशल की कड़ी परीक्षा होगी।

इस प्रतियोगिता की विशेष बात यह है कि दो महिला शूटर—वंदना चुडासमा और अहीर प्रिशा वैभवभाई—भी पुरुष प्रतिभागियों के साथ बराबरी से मुकाबला कर रही हैं, जो खेल में बढ़ती महिला भागीदारी का सकारात्मक संकेत है।

सावली तालुका राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ईश्वर सिंह ने कहा, “लगातार दूसरे वर्ष इस बड़े आयोजन की मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से 41 शूटरों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता न केवल प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता का मंच है, बल्कि खिलाड़ियों, कोचों और शूटिंग खेल प्रेमियों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द को भी मजबूत करती है।”

सावली में आयोजित यह प्रतियोगिता नए शूटरों के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राज्य में शूटिंग खेलों के विकास को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रही है। खेल महाकुंभ के तहत आयोजित इस आयोजन से प्रदेश में शूटिंग खेलों के प्रति जागरूकता और उत्साह में भी वृद्धि देखने को मिल रही है।