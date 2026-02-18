वडोदरा : ‘हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी-फ्री गुजरात’ अभियान को बढ़ावा: मोटापा घटाने में देसी ड्रिंक्स कारगर

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी-फ्री गुजरात’ अभियान के तहत मोटापा घटाने के लिए पारंपरिक देसी और आयुर्वेदिक पेयों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, रोज़ाना सुबह कुछ प्राकृतिक ड्रिंक्स का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद मिलती है।

ग्रीन टी को फैट कम करने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इसमें मौजूद उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। इसे सुबह या भोजन के बाद पीना लाभकारी बताया गया है।

इसी तरह दालचीनी की चाय भी शरीर की चर्बी घटाने में उपयोगी मानी जाती है। शाम के समय इसका सेवन मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और लिवर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं।

वजन घटाने के लिए छाछ को भी एक बेहतरीन और स्वादिष्ट विकल्प माना गया है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और पेट की चर्बी कम करने में मददगार होते हैं। साथ ही यह विटामिन B-12 सहित कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है।

जीरा पानी भी मोटापा घटाने में उपयोगी घरेलू उपायों में शामिल है। जीरे में पाए जाने वाले तत्व पाचन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा मिलाकर पीना आसान और प्रभावी उपाय माना जाता है।

इसके अलावा, गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना भी पेट की चर्बी कम करने का लोकप्रिय तरीका है। यह शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वजन नियंत्रित रखने में सहायक माना जाता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी पेयों का सेवन करने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुना जा सके।