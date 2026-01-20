लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : प्रेसिडेंट्स कप 2025: वडोदरा ने सर्वाधिक मेडल जीतकर टीम ट्रॉफी पर किया कब्जा

वाको गुजरात की ओपन स्टेट किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में 150 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, वलसाड उपविजेता

वडोदरा के खिलाड़ियों ने प्रेसिडेंट्स कप 2025 के पांचवें संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीतकर टीम ट्रॉफी अपने नाम की। वाको गुजरात द्वारा 18 जनवरी 2026 को वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओपन स्टेट किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन के साथ ही वाको गुजरात ने लगातार पांचवें वर्ष राज्य स्तरीय ओपन किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप को भव्य स्तर पर आयोजित करने की उपलब्धि हासिल की, जिससे गुजरात में किकबॉक्सिंग की लोकप्रियता और पहुंच को और मजबूती मिली।

चैंपियनशिप में विभिन्न इवेंट्स और वेट कैटेगरी में करीब 150 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में वडोदरा, वलसाड, बनासकांठा, जूनागढ़, सूरत, भरूच और पंचमहल सहित गुजरात के कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बने। प्रतियोगिता के समापन पर वडोदरा टीम ने सबसे अधिक मेडल जीतकर टीम ट्रॉफी हासिल की। वलसाड की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि पंचमहल ने तीसरा स्थान प्राप्त कर टीम ट्रॉफी जीती।

चैंपियनशिप के दौरान कई खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्रैंड पॉइंट फाइट चैंपियन ट्रॉफी उन खिलाड़ियों को प्रदान की गई जिन्होंने बेहतरीन तकनीक और निरंतरता का प्रदर्शन किया। वहीं, पॉइंट फाइट टीम इवेंट (गर्ल्स) की विजेता टीमों ने भी शानदार खेल दिखाया, जो किकबॉक्सिंग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस अवसर पर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर एवं आईएएस अधिकारी अरुण महेश बाबू, जिला खेल अधिकारी दिनेश कदम, डॉ. विजय शाह सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

प्रेसिडेंट्स कप 2025 का सफल आयोजन वाको गुजरात की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह ग्रासरूट से लेकर प्रतिस्पर्धी स्तर तक किकबॉक्सिंग को बढ़ावा दे रहा है। यह मंच युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने, खुद को विकसित करने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

