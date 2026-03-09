लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट : भडली गांव में 17 गांवों के क्लस्टर के लिए सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित

सरकारी सेवाएं अब लोगों के घर तक पहुंच रही हैं : मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया

 राजकोट जिले के विंछिया तालुका के भडली गांव में 17 गांवों के क्लस्टर के लिए सेवा सेतु “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने की।

इस अवसर पर मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के हर तालुका में “सेवा सेतु – सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि सरकारी सेवाएं सीधे उनके घरों तक पहुंच रही हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अपडेट, पेंशन से जुड़े आवेदन, श्रमयोगी कार्ड, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित कई सेवाओं के लिए मार्गदर्शन और आवेदन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा सेतु कार्यक्रम से सरकारी सेवाएं देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता भी बढ़ी है।

राज्य सरकार की इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इससे लोगों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

भडली में आयोजित इस कार्यक्रम में भडली, बंधाली, देवधरी, सनाली, मोढुका, फुलजर, सनाला, वनाला, सोमलपर, कांसलोलिया, गढला, बेलड़ा, सरतानपर, सोमपिपलिया, पाटियाली, आंकड़िया और वेरावल-भाडली सहित 17 गांवों के लोग शामिल हुए।

कार्यक्रम में रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एवं पशुपालन, सोशल फॉरेस्ट्री, ICDS, महिला एवं बाल विकास, सप्लाई, श्रम एवं रोजगार सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जसदन प्रांत अधिकारी राहुल खंभारा, विंछिया प्रांत अधिकारी उत्तम कानाणी, तालुका विकास अधिकारी पार्थराजसिंह परमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

