वडोदरा : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वडोदरा स्टेशन से हुआ BIG FM का लाइव प्रसारण

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने वडोदरा रेलवे स्टेशन पर BIG FM के सहयोग से “स्टूडियो शिफ्ट” कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अनूठी पहल के तहत BIG FM का रेडियो स्टूडियो अस्थायी रूप से स्टेशन परिसर में स्थापित किया गया, जहां से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम के दौरान रेडियो जॉकी मेघा ने वडोदरा मंडल की वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्रीमती रिनी सहित रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों से विशेष बातचीत की।

इस दौरान महिला कर्मचारियों ने अपने कार्यानुभव, चुनौतियों और उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार वे समर्पण, साहस और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश भी सामने आया कि भारतीय रेल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे विभिन्न क्षेत्रों में नई मिसाल कायम कर रही हैं। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और आगंतुकों ने भी इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ देखा और सुना, जिससे यह आयोजन जनसामान्य के लिए प्रेरणादायक बन गया। यह पहल पश्चिम रेलवे की महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और समावेशी कार्य संस्कृति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।