वडोदरा : ‘कुपोषण मुक्त गुजरात अभियान’ के तहत वडोदरा में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण व मार्गदर्शन शिविर

जिला कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया ने कहा—कुपोषण के खिलाफ अभियान को सामाजिक जिम्मेदारी मानकर ‘ओनरशिप’ के साथ करें काम

 ‘कुपोषण मुक्त गुजरात अभियान’ के तहत गुरुवार को वडोदरा जिला पंचायत भवन के ऑडिटोरियम में जिले के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस विभाग की संयुक्त पहल से आयोजित इस शिविर में जिले के कुपोषित बच्चों को स्वस्थ श्रेणी में लाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा और मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया और जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को कुपोषण उन्मूलन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया ने कहा कि कुपोषण की रोकथाम को केवल सरकारी ड्यूटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए ‘सेंस ऑफ ओनरशिप’ के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए केवल न्यूट्रिशन किट का वितरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित दौरा करना चाहिए। बच्चों के माता-पिता से व्यक्तिगत बातचीत कर उनके खान-पान की आदतों और सामाजिक 
परिस्थितियों को समझकर प्रभावी काउंसलिंग देना भी आवश्यक है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अगले दो-तीन महीनों में अत्यंत गंभीर कुपोषण (SAM) और मध्यम कुपोषण (MAM) श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग और ‘बाल शक्ति’ पैकेट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा ने कहा कि आमने-सामने बैठक और अधिकारियों के प्रभावी सुपरविजन से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से ‘पोषण संगम’ कार्यक्रम के तीसरे चरण में समन्वय के साथ काम कर वडोदरा जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों से गोद लिए गए बच्चों की संवेदनशील देखभाल करने और उनके पोषण पर व्यक्तिगत ध्यान देने का भी आग्रह किया।

शिविर के दौरान कुपोषित बच्चों की पहचान की प्रक्रिया, कुपोषण के प्रकार, इसके समाधान के उपाय तथा फील्ड वर्क के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों को जिले में संचालित बाल संजीवनी केंद्र, बाल सेवा केंद्र, चाइल्ड मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर (CMTS) और न्यूट्रिशन रिस्टोरेशन सेंटर (NRC) की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में सैद्धांतिक जानकारी दी गई, जबकि दूसरे सत्र में बच्चों का वजन और ऊंचाई मापने वाले उपकरणों के उपयोग का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में प्रांतीय अधिकारी, उप जिला विकास अधिकारी, जिला समन्वय अधिकारी सहित राज्य कर विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

