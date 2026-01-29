लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान

गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट व निष्ठावान सेवा के लिए आरपीएफ उप निरीक्षक अनवर हुसैन को ‘इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस’ से सम्मानित किया गया

वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कार्यरत उप निरीक्षक अनवर हुसैन को उनकी सराहनीय, निष्ठावान एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर ‘इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस’ से सम्मानित किया गया है।

अपने सेवाकाल के दौरान उप निरीक्षक अनवर हुसैन ने यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की प्रभावी रक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। उनकी कार्यशैली और समर्पण रेलवे सुरक्षा बल के मूल्यों एवं आदर्शों को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

यह प्रतिष्ठित सम्मान न केवल उप निरीक्षक अनवर हुसैन के लिए, बल्कि सम्पूर्ण रेलवे सुरक्षा बल और वडोदरा मंडल के लिए भी गौरव का विषय है। साथ ही, यह आरपीएफ कर्मियों द्वारा राष्ट्र सेवा में दिए जा रहे निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण भी है।

Tags: Vadodara

