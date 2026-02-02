लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा  : ज़िंदगी भर शिक्षा, अंतिम सांस तक इंसानियत: रिटायर्ड शिक्षक माधवलाल ठक्कर की प्रेरक उदाहरण

भविष्य के डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए देहदान कर समाज को दिया अमूल्य योगदान

On
वडोदरा  : ज़िंदगी भर शिक्षा, अंतिम सांस तक इंसानियत: रिटायर्ड शिक्षक माधवलाल ठक्कर की प्रेरक उदाहरण

वडोदरा के रिटायर्ड शिक्षक माधवलाल एम. ठक्कर ने अपने जीवन के सिद्धांतों को न केवल जिया, बल्कि अंतिम निर्णय तक उन्हें निभाकर समाज के सामने एक अनोखी और प्रेरणादायी मिसाल पेश की। शिक्षा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित ठक्कर ने भविष्य के डॉक्टरों की पढ़ाई में योगदान देने के उद्देश्य से अपना शरीर एक मेडिकल कॉलेज को दान करने का निर्णय लिया, जिसे उनके निधन के बाद परिवार ने सम्मानपूर्वक पूरा किया।

माधवलाल ठक्कर का जन्म 26 फरवरी 1937 को आनंद तालुका के सारसा गांव में एक लुहाना व्यापारी परिवार में हुआ था। वे तीन भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। जहां उनके बड़े और छोटे भाई पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े, वहीं माधवलालभाई ने पारंपरिक पेशे से अलग रास्ता चुना और शिक्षा को ही अपना जीवन-धर्म बना लिया।

1953-54 में एसएससी उत्तीर्ण करने के बाद, उस दौर में अच्छी और स्थायी नौकरी मिलने की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने आगे पढ़ाई का मार्ग चुना। वल्लभ विद्यानगर से एजुकेशन में डिप्लोमा प्राप्त कर वे शिक्षण क्षेत्र में आए। सीमित साधनों के बावजूद वे रोज़ लंबी दूरी पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो उनके दृढ़ संकल्प और ज्ञान की शक्ति में अटूट विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने जीवन साधना स्कूल में प्राइमरी शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इसे जीवन भर की साधना बना लिया। 52 वर्ष की उम्र में यह साबित करते हुए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और सेकेंडरी स्कूल शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दीं। वे सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, अनुशासन और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में हमेशा सक्रिय और समर्पित रहे।

उनका पारिवारिक जीवन भी शिक्षा की मजबूत नींव पर खड़ा रहा। उन्होंने अपने बड़े बेटे को इंजीनियर और छोटे बेटे को वकील बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा अगली पीढ़ी तक पहुंची और आज उनके पोते-पोतियां इंजीनियर, डॉक्टर और एमबीए बनकर समाज में योगदान दे रहे हैं।

एक शिक्षक के रूप में उनकी सेवा जीवनकाल तक सीमित नहीं रही। अपनी डॉक्टर पोती से बातचीत के बाद उन्होंने देहदान का संकल्प लिया। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी शिक्षा और समाज की सेवा संभव है। 27 जनवरी 2026 को उनके शांतिपूर्ण निधन के बाद, परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया।

परिवार का कहना है कि भले ही वे आज शारीरिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन उनके मूल्य, सीख और स्नेह सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। लगन, परिश्रम, विनम्रता और गहरे पारिवारिक संस्कार उनके जीवन की पहचान थे। उनका जीवन इस बात का शांत लेकिन सशक्त उदाहरण है कि ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया गया जीवन समाज के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा–विरार रेल सेक्शन पर कवच 4.0 की सफल कमीशनिंग

वडोदरा–विरार रेल सेक्शन पर कवच 4.0 की सफल कमीशनिंग

गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया

गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया

वडोदरा : चौथे गुजरात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने वडोदरा जिले की नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की

वडोदरा : चौथे गुजरात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने वडोदरा जिले की नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की

वडोदरा : आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल‌ एवं स्पोर्ट्स शील्ड

वडोदरा : आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल‌ एवं स्पोर्ट्स शील्ड