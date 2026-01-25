वडोदरा : आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल‌ एवं स्पोर्ट्स शील्ड

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने पश्चिम रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मुंबई में आयोजित 45 वीं ऑफिसर्स स्पोर्ट मीट में प्रधान कार्यालय एवं सभी मंडलों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पूनूस ट्रॉफी को एक बार फ़िर से जीत लिया है। स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने एथेलेटिक्स के सिंगल एवं रिले रन और पश्चिम रेलवे महिला कल्याण मंडल के वडोदरा मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कविता भडके ने एथेलेटिक्स के महिला वर्ग में सिंगल एवं रिले रन में पदक जीतकर मंडल के अन्य खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स मीट में पदक जीतने को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया। वडोदरा मंडल के खिलाड़िओं ने इस मीट में अपना‌ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 गोल्ड और 14 सिल्वर सहित कुल 39 मैडल जीते। पश्चिम रेलवे एवं मध्य रेल के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने मंडल‌ रेल‌ प्रबंधक राजू भडके को शील्डें एवं खिलाड़ी विजेताओं को मेडल‌ प्रदान किये।

स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में वडोदरा मंडल के खिलाड़िओं ने पुरुष वर्ग में टेबल टेनिस सिंगल, डबल एवं मिक्स,बैंडमिंटन सिंगल एवं मिक्स, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, स्लो साइकिल, स्क्वैश सिंगल एवं डबल में गोल्ड मैडल जीता तो वही महिला वर्ग में टेबल टेनिस, स्लो साइकिल, रन फॉर रन, बैंडमिंटन, एथेलिटिक्स में गोल्ड जीता। पुरुषों की टीम ने वॉलीवॉल एवं महिलाओं की टीम ने बॉक्स क्रिकेट में गोल्ड जीता।

मंडल की पुरुष एवं महिला टीम ने टेनिस सिंगल, शतरंज, कैरम सिंगल एवं डबल , एथेलेटिक्स सिंगल एवं टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। मंडल की महिला खिलाड़िओं ने स्विमिंग, हेयरस्टाइल और ग्रुप फ्लावर मेकिंग में कांस्य पदक जीता।

डांस एवं वोकल कला में भी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए वडोदरा मंडल ने कलचरल शील्ड भी जीत ली है। मीट में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं में सोलो डांस, ग्रुप डांस , वोकल और इंस्ट्रुमेंटल प्रतियोगिताएं में वड़ोदरा मंडल के अधिकारियों और उनकी पत्नियों तथा रेलकारियों के बच्चों ने कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेजोड़ प्रदर्शन किया और प्रधान कार्यालय एवं सभी मंडलों के बीच श्रेष्ठ प्रदर्शन कर कल्चरल शील्ड को हासिल किया।

ग्रुप डांस के अधिकारी और उनकी पत्नी तथा 10 वर्ष या उससे कम वर्ष के बच्चों के वर्ग में वड़ोदरा मंडल प्रथम रहा। सोलो डांस में अधिकारी और उनकी पत्नी वर्ग में हेतल शर्मा और 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में तनीषा रंजन ने प्रथम, 10 वर्ष या उससे कम वर्ष की श्रेणीं में इवांशी कौशिक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वोकल में 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में आर्य अध्यापक द्वितीय और 10 वर्ष या उससे कम वर्ष की श्रेणीं में शानवी अध्यापक तृतीय स्थान पर रहीं। इंस्ट्रुमेंटल में 14 -18 वर्ग के बच्चों के वर्ग में शौर्य कुमार प्रथम और 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में आर्य अध्यापक द्वितीय स्थान पर रहे।

मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने सभी विजयी खिलाड़ियों को उनके खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कल्चरल और स्पोर्ट्स को अभिव्यक्ति का एक साधन बताया और नयी पीड़ी से इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील की।