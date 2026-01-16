लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा  : आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आंकलन करने हेतु अंकलेश्वर स्टेशन पर मॉक ड्रिल

मॉक ड्रिल में कुल 98 रेलवे कर्मचारियों और 25 राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया

वडोदरा  रेल मंडल द्वारा आज सूरत - वडोदरा रेल खंड के अंकलेश्वर स्टेशन पर आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में कुल 98 रेलवे कर्मचारियों और 25 राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों के सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों की सतर्कता और तैयारियों की जांच करना था। असली इमरजेंसी के दौरान रिस्पॉन्स टाइम कम करने और इंसानी गलतियों को रोकने के लिए समय-समय पर ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मॉक ड्रिल के दौरान प्रातः लगभग 10:43 बजे एक परिकल्पित दुर्घटना के तहत यह स्थिति बनाई गई कि अंकलेश्वर की ICD साइडिंग से मुंबई मंडल स्थित JNPT साइडिंग जा रही एक मालगाड़ी का एक लोडेड वैगन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसके साउथ ट्रॉली के सभी पहिए पटरी से उतर गए तथा कुछ अन्य ट्रैक मैन घायल हो गए।

उन्होंने बताया किघटना की जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाते हुए वडोदरा से एक्सिडेंट रिलीफ़ मेडिकल इक्विपमेंट (ARME) तथा एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) एवं उधना से एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) तुरंत अंकलेश्वर भेजी गई। साथ ही वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके अन्य वरिष्ठ अधिकारिओं के साथ तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए।

अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की आपातकालीन तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय तथा राहत कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। ड्रिल के दौरान प्राथमिक उपचार, भीड़ नियंत्रण, संचार व्यवस्था, संरक्षा उपाय तथा राहत गतिविधियों का विस्तृत अनुकरण किया गया।

