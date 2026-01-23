वडोदरा : पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, रेलवे के सुधार कार्य तेज

वडोदरा डिवीजन में वेस्टर्न रेलवे के प्रतीपनगर–एकतानगर सेक्शन पर ट्रेनों की सुरक्षा और रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विकास कार्य जारी हैं। इसी क्रम में डभोई के पास पलासवाड़ा स्थित लेवल क्रॉसिंग (संपर्क फाटक नंबर 20) पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क यातायात को सुचारू रखने के लिए रेलवे द्वारा एक डायवर्जन रोड तैयार की गई है।

पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर लंबे समय से लग रहे ट्रैफिक जाम को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने डायवर्जन रोड को चौड़ा करने की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए वडोदरा डिवीजन ने सुधार कार्य तेज कर दिए हैं। इसके तहत वडोदरा की ओर जाने वाली सड़क के एग्जिट पर और डभोई की ओर से आने वाली पुरानी सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में लगने वाला समय कम हुआ है। साथ ही सड़क की खराब और ऊबड़-खाबड़ सतह को दुरुस्त कर दोबारा डामरीकरण किया गया है।

इसके अलावा, पहले पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर लिफ्टिंग बैरियर (बूम) की लंबाई 6.50 मीटर थी, जिसे वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग और गुजरात राज्य सरकार के रोड्स एंड बिल्डिंग (R&B) विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद बढ़ाकर 8.20 मीटर कर दिया गया है। इससे अब डभोई और वडोदरा दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों को लगभग 8 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध होगी और ट्रैफिक प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गुजरात राज्य सरकार के आर एंड बी विभाग द्वारा अप्रोच रोड को चौड़ा करने का कार्य भी प्रगति पर है। यह कार्य पूरा होने के बाद रेलवे सड़क किनारे 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर लेवल क्रॉसिंग इंडिकेटर बोर्ड लगाएगा, जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। साथ ही दृश्यता बढ़ाने के लिए हाइट गेज पर पेंटिंग भी की गई है।

रेलवे और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन संयुक्त सुधार उपायों से आने वाले दिनों में पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।