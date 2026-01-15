वडोदरा :  मोबाइल पर इंटरनेट न होने पर भी आपकी सेवा में हाज़िर भारतीय रेल की हेल्पलाइन संख्या 139

यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं त्वरित सहायता के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा अखिल भारतीय हेल्पलाइन संख्या 139 संचालित की जा रही है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे, सप्ताह के सभी दिनों यात्रियों के लिए उपलब्ध है। आपके मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा न हो या आपके मोबाइल में नेटवर्क न हो, आप 139 नंबर पर एसएमएस भेज कर भारतीय रेल की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

श्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एसएमएस माध्यम पर यह सेवा इस तरह काम करती है कि यदि आपको अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति जाननी है तो SPOT के बाद स्पेस देते हुए ट्रेन का नंबर लिखकर 139 पर अपना एसएमएस भेजें और यदि किसी विशेष दिन की ट्रेन की वर्तमान स्थिति जाननी है तो SPOT के बाद स्पेस देते हुए ट्रेन का नंबर और फिर स्पेस देते हुए DDMMYY फॉर्मेट में दिनांक लिखकर 139 पर अपना एसएमएस भेजें। ठीक इसी तरह किसी विशेष दिन की विशेष स्टेशन पर ट्रेन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए SPOT के बाद स्पेस देते हुए ट्रेन का नंबर फिर स्पेस देते हुए DDMMYY और उसके बाद स्पेस देते हुए स्टेशन का कोड लिखकर 139 पर अपना एसएमएस भेजें। किसी ट्रेन का अगर आपको रुट जानना है तो ROUTE के बाद स्पेस देते हुए ट्रेन का नंबर लिखकर 139 पर अपना एसएमएस भेजें।

यदि किसी यात्री को ट्रेन का निर्धारित आगमन और प्रस्थान जानना है तो AD के बाद स्पेस देते हुए ट्रेन नंबर और उसके बाद स्पेस देते हुए स्टेशन कोड लिखकर इस फॉर्मेट में 139 पर अपना एसएमएस भेजें। रेल मदद में रेल सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अपनी शिकायत MADAD के बाद स्पेस देते हुए अपने पीएनआर नंबर सहित शिकायत का विवरण 139 नंबर पर एसएमएस करें। इस सुविधा के माध्यम से आप अपना बुक किये हुए पार्सल का स्टेटस PRR के बाद स्पेस देते हुए अपना पार्सल रिफरेन्स लिखकर 139 नंबर पर एसएमएस कर भी जान सकते है।

हेल्पलाइन 139 के माध्यम से यात्री, ट्रेन से संबंधित पूछताछ एवं जानकारी, टिकट, आरक्षण एवं रद्दीकरण से जुड़ी जानकारी, ट्रेन की समय-सारिणी एवं लाइव रनिंग स्टेटस, शिकायत दर्ज करना एवं शिकायत की स्थिति जानना, आपात स्थिति में त्वरित सहायता, स्वच्छता, सुरक्षा, खानपान एवं अन्य यात्री सुविधाओं से संबंधित शिकायतें सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यात्री कॉल, एसएमएस अथवा मोबाइल के माध्यम से हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा बहुभाषी है, जिससे यात्रियों को अपनी भाषा में सहायता प्राप्त होती है।

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी समस्या, असुविधा या आपात स्थिति में हेल्पलाइन 139 का उपयोग करें और सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करें।