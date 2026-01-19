वडोदरा स्टेशन पर रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर को बनाया गया बेहतर, प्लेटफार्म का भी किया गया विस्तार

वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी को बेहतर बनाने के क्रम में इंफ़्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए है। इसके साथ साथ वडोदरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को 50 मीटर तक विस्तारित भी कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन में सुविधा के साथ-साथ प्लेटफार्म पर यात्रियों का मूवमेंट और बेहतर हो सकेगा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के इंफ़्रा के कई महत्वपूर्ण कार्यों को इंजीनियरिंग विभाग के रेलकर्मियों ने अथक प्रयास से महज 25 दिन ब्लॉक लेकर पूर्ण कर लिया। पहले प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन पर लगातार पानी रुक रहा था, जिससे गंदगी फैल रही थी और बार-बार ट्रैक सर्किट फेल हो रहे थे। जिसकी वजह से ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर असर पड़ रहा था। लंबे समय तक ट्रैक पर पानी जमा रहने से रेल ट्रैक के स्लीपर और ट्रैक की बनावट खराब हो रही थी, जिससे ट्रेन परिचालन में संरक्षा प्रभावित हो रही थी।

इन कमियों को ठीक करने के लिए वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 400 मीटर लंबी नई वॉटर हाइड्रेंट पाइपलाइन बिछाई गई। सतह और ज़मीन के नीचे के पानी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के बीच 300 मीटर का एक नया सेंट्रल ड्रेन बनाया गया। इसके अलावा, मौजूदा 380 मीटर सेंट्रल ड्रेन की मरम्मत कर उसे ठीक किया गया है, और उस पर कवर स्क्रीन भी लगाई गई।

इसके अतिरिक्त, सही गिट्टी कुशन को बहाल करने, ड्रेनेज को बेहतर बनाने और खराब गिट्टी को हटाने के लिए लाइन नंबर 3 पर 790 मीटर की डीप स्क्रीनिंग की गई। क्षतिग्रस्त और खराब स्लीपरों को बदलने और ट्रैक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 790 मीटर का टोटल स्लीपर रिन्यूअल (TSR) किया गया।

सेक्शन को 30 किमी प्रति घंटे की अनुमत गति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ट्रैक ज्योमेट्री को ठीक किया गया है, जिसमें अलाइनमेंट, कैंट और गेज शामिल हैं और कर्व पैरामीटर को फिर से अलाइन किया गया है। इन इंफ़्रा कार्यों से प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर होगी।