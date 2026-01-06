वडोदरा : उत्तरायण पर वडोदरा मंडल की अपील: रेलवे ओवरहेड हाई-वोल्टेज तारों से दूरी बनाए रखें

उत्तरायण-मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने नागरिकों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) हाई-वोल्टेज तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। वडोदरा मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारें लगी हैं, जो अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हैं।

पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उत्तरायण के दौरान पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर (मांझा) कई बार इन हाई-वोल्टेज तारों में उलझ जाती है। ऐसे में पतंग या मांझा निकालने के लिए बांस अथवा धातु के हुक का उपयोग किया जाता है, जिससे गंभीर विद्युत झटका लगने और जान जाने का खतरा बना रहता है।

इसके अलावा, 25,000 वोल्ट के बिजली के तार टूटकर नीचे गिरने की स्थिति में रेल यातायात बाधित हो सकता है और बड़े हादसे की आशंका भी रहती है। ऐसे मामलों में जब रेलवे कर्मचारी ट्रैक पर कार्य करते हैं, तो फंसे हुए धागों के संपर्क में आने से उन्हें भी गंभीर विद्युत झटका लगने का खतरा होता है।

रेल प्रशासन ने नागरिकों से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं सतर्क रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। साथ ही सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। रेलवे ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन, पोल और ओवरहेड तारों से दूर रहकर ही पतंग उड़ाएं। रेलवे क्षेत्र में गिरी या फंसी हुई पतंग अथवा मांझा उठाने का प्रयास न करें। बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उन्हें रेलवे क्षेत्र से दूर रखें। रेलवे प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदारी के साथ उत्तरायण का पर्व मनाएं।