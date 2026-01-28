अंडर-19 विश्व कप : भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा

बुलावायो, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। विहान मल्होत्रा (नाबाद 109) के शानदार शतक तथा उद्धव मोहन और आयुष म्हात्रे के तीन-तीन विकेटों की बदौलत से भारत ने जिम्बाब्वे को अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स के ग्रुप दो मुकाबले में मंगलवार को 204 रन से रौंदकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

भारत ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे को 37.4 ओवर में 148 रन पर निपटा दिया। विवान को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला।

भारत ने ज़िम्बाब्वे को 353 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए सिर्फ़ 148 रन पर ऑल आउट करके 204 रन की बड़ी जीत हासिल की। चेज़ में कभी भी तेज़ी नहीं आई क्योंकि भारतीय गेंदबाज़ों ने शुरू से ही लगातार दबाव बनाए रखा और आखिरकार 38वें ओवर में पारी खत्म कर दी।

लीरॉय चिवाउला (62), कियान ब्लिग्नॉट (37)और तातेंदा चिमुगोरो (29)ने बीच में कुछ हिम्मत और जुझारूपन दिखाया, लेकिन उनके पास भारत के अनुशासित अटैक का कोई जवाब नहीं था। उद्धव मोहन और आयुष म्हात्रे गेंदबाज़ी में सबसे शानदार परफॉर्मर रहे, दोनों ने तीन-तीन विकेट लेकर ज़िम्बाब्वे की लाइनअप को बिखेर दिया।

इस शानदार गेंदबाज़ी परफॉर्मेंस ने बल्ले से भारत के पहले के दबदबे को पूरी तरह से पूरा किया, जहाँ विहान मल्होत्रा के नाबाद शतक और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत ने टीम के शानदार प्रदर्शन की नींव रखी, जिससे टूर्नामेंट में भारत की लय बनी हुई है।

विहान ने भारत को ऐसे समय संभाला जब उसने अपने चार विकेट 130 रन पर गंवा दिए थे। विहान ने 107 गेंदों पर 109 रन की पारी में सात चौके लगाए। अभिज्ञान कुंडू ने 61 और वैभव सूर्यवंशी ने 52 रन का योगदान दिया। खिलन पटेल ने 12 गेंदों में 30 रन बनाये।

ज़िम्बाब्वे ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया और देखा कि भारतीय टॉप-ऑर्डर ने तेज़ी से शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 52 रन बनाए और ज़्यादा रन बनाने की धमकी दी, लेकिन मेजबान टीम की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने 3 विकेट लेकर वापसी की, जब भारत 11वें ओवर में 100 रन पर पहुँच गया था।

130 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद, उन्हें उम्मीद रही होगी कि वे भारत को 250 के आसपास रोक लेंगे, लेकिन विहान मल्होत्रा ने बीच में समय बिताने का मौका उठाया।

उन्होंने स्कोरबोर्ड को चालू रखा और शानदार अभिज्ञान कुंडू (61) के साथ 5वें विकेट के लिए 113 रन जोड़े और फिर निचले क्रम के बल्लेबाज़ों के साथ उपयोगी पार्टनरशिप की। अभिज्ञान कुंडू ने 62 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाया। खिलन पटेल ने 12 गेंदों की अपनी आतिशी पारी में एक चौका और तीन छक्के लगाए।