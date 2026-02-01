लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला से भारत का विश्व कप की टीम का खाका तैयार

On
न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला से भारत का विश्व कप की टीम का खाका तैयार

तिरुवनंतपुरम, 01 फरवरी (वेब वार्ता)। न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को यहां खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तेज गेंदबाज जैकब डफी को छक्का जड़ा, जिसकी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने डगआउट से सिर हिलाकर सराहना की।

भारतीय कप्तान तब नॉन-स्ट्राइकर छोर पर थे जब ईशान किशन ने काइल जैमीसन की तेज उछाल वाली गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छह रन के लिए भेजा। सूर्यकुमार ने एक बार फिर सराहना में सिर हिलाया।

सूर्यकुमार की इस खुशी के दो कारण हो सकते हैं। भारत को आगामी टी20 विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने के लिए जरूरी विस्फोटक ताकत मिल गई है तथा दूसरा टीम के पास शीर्ष क्रम में अभिषेक, सूर्यकुमार और किशन के रूप में तीन ऐसे बल्लेबाज मिल गए हैं जो टीम की रणनीति पर अच्छी तरह से अमल कर सकते हैं।

कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला से भारत को सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी वास्तविक टीम का खाका मिल गया है और अब वह जानती है कि उसे आईसीसी के इस टूर्नामेंट में किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Newzealand T20 World Cup Cricket

Related Posts

टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में फ्लडलाइट्स लगाई गईं

टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में फ्लडलाइट्स लगाई गईं

अंडर-19 विश्व कप : भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा

अंडर-19 विश्व कप : भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा

युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है: अभिषेक शर्मा

युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है: अभिषेक शर्मा

गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्ज को 45 रनों से हराया

गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्ज को 45 रनों से हराया