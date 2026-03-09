टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का मिशन 2028

अहमदाबाद, 09 मार्च (वेब वार्ता)। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत का परचम लहराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भविष्य के बड़े लक्ष्यों का खुलासा कर दिया है।

अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्या ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम अब अपनी निगाहें 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों पर टिका चुकी है।

उन्होंने कहा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना और उसी वर्ष होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप में अपना दबदबा बनाए रखना टीम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद सूर्या के इस बयान ने टीम के विजन को लेकर फैंस के बीच नया उत्साह भर दिया है।

टूर्नामेंट के सफर को याद करते हुए सूर्यकुमार ने इसे ‘अविश्वसनीय’ बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियान की शुरुआत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास बदल दिया।

सूर्या ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की जीत ने टीम में वह ऊर्जा भरी, जिससे हम फाइनल तक अजेय रहे। कप्तान ने 2024 के अपने ऐतिहासिक कैच का जिक्र करते हुए कहा कि उस पल ने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि उन्हें इस अद्भुत टीम का नेतृत्व करने और आक्रामक क्रिकेट का ब्रांड स्थापित करने की प्रेरणा भी दी।

सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का आक्रामक रुख आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। 2024 के बाद टीम के खेलने के तरीके में आए बड़े बदलाव का ही नतीजा है कि भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2026 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। सूर्या ने भविष्य का रोडमैप साझा करते हुए कहा कि टीम 2027 और 2028 के बड़े टूर्नामेंटों के लिए अभी से तैयार है।

उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया कि घर में मिली इस जीत का जश्न मनाने के साथ ही हमें अगले वैश्विक लक्ष्यों के लिए अपनी प्रक्रिया और मेहनत को जारी रखना होगा।