अक्षर पटेल ने हवा में उड़कर लपका नामुमकिन सा कैच

मुंबई, 06 मार्च (वेब वार्ता)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में अक्षर पटेल ने शानदार ‘सुपरमैन’ कैच से सबको चौंका दिया। जसप्रीत बुमराह की स्लोअर गेंद पर उन्होंने डाइव लगाकर कैच पकड़ा।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने मैच की दिशा ही बदल दी।

यह पल भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल के उस शानदार कैच का था, जिसने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की पारी का अंत कर दिया। इंग्लैंड की पारी के अहम समय पर यह विकेट टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ और मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ दिया।

बुमराह की स्लोअर गेंद पर ब्रूक फंसे

इंग्लैंड की पारी के दौरान जब कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, तब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई। बुमराह ने अपनी चतुराई दिखाते हुए ब्रूक को स्लोअर गेंद से चकमा दिया। ब्रूक ने क्रीज से हटकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर कवर्स की दिशा में काफी ऊंची उठ गई।

शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गेंद खाली जगह में गिर जाएगी और ब्रूक को जीवनदान मिल जाएगा, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने शानदार एथलेटिक प्रयास से इस संभावना को खत्म कर दिया।

उन्होंने तेजी से पीछे की ओर दौड़ लगाई, गेंद पर नजरें जमाए रखीं और सही समय पर डाइव लगाकर कैच को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। अक्षर के इस अद्भुत कैच को देखकर पूरा स्टेडियम उत्साह से झूम उठा। ब्रूक 6 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह विकेट इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

सैमसन के तूफानी अर्धशतक से भारत का विशाल स्कोर

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन की शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बना दिए। यह स्कोर टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया।

सैमसन ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल रहे। उन्हें पारी के दौरान 15 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। सैमसन ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 97 रन की शानदार साझेदारी की। किशन ने भी 39 रनों की अहम पारी खेली।

अंत में हार्दिक और तिलक की तूफानी बल्लेबाजी

मध्यक्रम में शिवम दुबे ने भी तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 43 रन बनाए और सैमसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 43 रन जोड़े। वहीं अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया।

हार्दिक ने 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन ठोक दिए। भारत की पारी में कुल 19 छक्के लगे, जो टीम का टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स और आदिल राशिद ने दो-दो विकेट हासिल किए। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को एक विकेट मिला, जबकि सैम कुरेन को कोई सफलता नहीं मिली।