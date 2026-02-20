लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

दासुन शनाका ने 25 मीटर उल्टा दौड़कर लपका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे हैरतअंगेज कैच

दूसरे खिलाड़ी के ऊपर से जंप लगाकर किया नामुमकिन को मुमकिन

On
दासुन शनाका ने 25 मीटर उल्टा दौड़कर लपका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे हैरतअंगेज कैच

कोलंबो, 20 फरवरी (वेब वार्ता)। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में दासुन शनाका ने एक ऐसा कैच लपका है, जिसे टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच माना जा रहा है।

19वें ओवर में जब जिम्बाब्वे के ताशिंगा मुसेकिवा ने हवा में जोरदार शॉट खेला, तो गेंद बाउंड्री की ओर तेजी से जा रही थी। मिड-ऑफ पर तैनात शनाका ने करीब 25 मीटर तक उल्टी दिशा में दौड़ लगाई और दूसरे फील्डर से टकराने से बचते हुए अविश्वसनीय डाइव लगाकर गेंद को लपक लिया। इस कैच को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और कमेंटेटर्स भी दंग रह गए।

शनाका के इस अद्भुत कैच और एक ही ओवर में दो विकेट गिरने से लगा कि मैच श्रीलंका की झोली में वापस आ गया है। जिम्बाब्वे को अंतिम 12 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी और सिकंदर रजा के आउट होने के बाद दबाव चरम पर था।

हालांकि, श्रीलंका की किस्मत खराब रही और शनाका की यह शानदार फील्डिंग भी टीम की हार नहीं टाल सकी। अंतिम ओवर में जिम्बाब्वे ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए जरूरी 8 रन आसानी से बना लिए और श्रीलंका के अरमानों पर पानी फेर दिया।

179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। ब्रायन बेनेट की 60 रनों की शानदार पारी और सिकंदर रजा के तेजतर्रार 45 रनों की बदौलत जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

ब्रायन बेनेट और मरुमानी की सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में ही 55 रन ठोककर बड़े उलटफेर की नींव रख दी थी। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है, जबकि शनाका का वह ‘सुपरमैन’ कैच सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Srilanka Zimbabwe T20 World Cup

Related Posts

बुमराह का अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेलना संदिग्ध

बुमराह का अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेलना संदिग्ध

आर्मी चीफ की चापलूसी और फिर यू-टर्न लेने को मजबूर हुआ पाकिस्तान, अब भारत से होगा मैच

आर्मी चीफ की चापलूसी और फिर यू-टर्न लेने को मजबूर हुआ पाकिस्तान, अब भारत से होगा मैच

टी20 वर्ल्ड कप: बीसीसीआई की सख्ती बरकरार, परिवार के साथ नहीं रहेंगे भारतीय खिलाड़ी- रिपोर्ट

टी20 वर्ल्ड कप: बीसीसीआई की सख्ती बरकरार, परिवार के साथ नहीं रहेंगे भारतीय खिलाड़ी- रिपोर्ट

ऑपरेशन व्हाइट बॉल: ईशान ने पाकिस्तान को कूटा, सिर्फ 27 गेंदों में फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास

ऑपरेशन व्हाइट बॉल: ईशान ने पाकिस्तान को कूटा, सिर्फ 27 गेंदों में फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास