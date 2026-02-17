भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान पर मंडराया वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

कोलंबो, 17 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत के खिलाफ 61 रनों की ऐतिहासिक हार ने पाकिस्तान के लिए सुपर-8 की राह को कांटों भरा बना दिया है। ग्रुप ए की अंक तालिका में भारत तीन मैचों में तीन जीत के साथ शीर्ष पर काबिज है और क्वालीफाई कर चुका है।

वहीं, अमेरिका (USA) चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि पाकिस्तान के भी चार अंक हैं, लेकिन भारत से मिली शर्मनाक हार के कारण उनका नेट रन रेट अमेरिका से काफी खराब हो गया है, जिसने उन्हें तीसरे पायदान पर धकेल दिया है।

पाकिस्तान का भविष्य अब 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले आखिरी ग्रुप मैच पर टिका है। यदि पाकिस्तान इस मुकाबले में हार जाता है, तो वह आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और अमेरिका अगले दौर में प्रवेश कर जाएगा।

हालांकि नामीबिया पहले ही रेस से बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान पर जीत का भारी दबाव है। फैंस को 2024 का वह मंजर याद आ रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर उलटफेर करते हुए बाहर कर दिया था।

भारत के खिलाफ मिली टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टीम की रणनीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने स्वीकार किया कि चार स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला गलत साबित हुआ और पावरप्ले में विकेट गंवाना हार की मुख्य वजह रही।

भारत की ओर से ईशान किशन की 77 रनों की आक्रामक पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान को 114 रनों पर समेट दिया, जिससे अब उनकी साख दांव पर लगी है।