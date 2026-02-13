लोकतेज WhatsApp channel
टी20 वर्ल्ड कप के बीच अभिषेक शर्मा की सेहत पर बड़ा अपडेट

 पेट के संक्रमण से घटा 2 किलो वजन,पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में खेलने पर सस्पेंस बरकरार

न्यूयॉर्क, 13 फरवरी (वेब वार्ता)। भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ‘एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस’ और डिहाइड्रेशन की गंभीर समस्या से उबरने के बाद पहली बार टीम के साथ नजर आए हैं।

साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के सोशल मीडिया व्लॉग में अभिषेक ने अपनी रिकवरी का अपडेट साझा करते हुए बताया कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका करीब 2 किलो वजन कम हो गया है।

संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए वह फिलहाल बहुत सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं और केवल दाल- चावल का सेवन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन शरीर में आई कमजोरी अभी भी टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले में अभिषेक शर्मा के खेलने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यद्यपि उन्हें शुक्रवार को मैदान पर हल्की प्रैक्टिस और वार्म-अप करते देखा गया, लेकिन मैच फिटनेस को लेकर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों की लंबी अवधि की फिटनेस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।

सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, जिसके कारण उन्हें ग्रुप ए के शुरुआती मैचों से बाहर बैठना पड़ा है। उनकी गैरमौजूदगी में ईशान किशन या संजू सैमसन से पारी की शुरुआत कराई जा सकती है।

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने नेट्स में अभिषेक के अभ्यास को सकारात्मक संकेत बताया है, लेकिन मेडिकल टीम की रिपोर्ट ही उनकी उपलब्धता तय करेगी। कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।

अगर मैच के अंतिम अभ्यास सत्र के बाद अभिषेक 100 प्रतिशत फिट नहीं पाए जाते हैं, तो टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब मैच से पहले होने वाली टॉस और टीम लिस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

